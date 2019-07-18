Минобороны опровергает информацию об участии сухопутных войск РФ в боях в Сирии

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на военное ведомство.

«Распространяемая информация британского информационного агентства Рейтер о якобы участии в боевых действиях российских «сухопутных войск» и «специальных подразделений» в провинции Идлиб — очередной фейк» — говорится в заявлении Минобороны.

Также в ведомстве напомнили, что, согласно договоренностям с Турцией, в Идлибе, в зоне деэскалации, находятся только наблюдательные посты российской военной полиции.