Минобороны опровергает информацию об участии сухопутных войск РФ в боях в Сирии
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на военное ведомство.
«Распространяемая информация британского информационного агентства Рейтер о якобы участии в боевых действиях российских «сухопутных войск» и «специальных подразделений» в провинции Идлиб — очередной фейк» — говорится в заявлении Минобороны.
Также в ведомстве напомнили, что, согласно договоренностям с Турцией, в Идлибе, в зоне деэскалации, находятся только наблюдательные посты российской военной полиции.