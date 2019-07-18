«Медиазона»: МВД составило инструкцию о том, кого надо наказывать за неуважение к власти

Соответствующий документ есть в распоряжении издания.

Методические рекомендации ведомство направило сотрудникам полиции.

Так МВД советует составлять протоколы, только в случае, если публичное высказывание «в грубой форме» содержит мат, порнографические, «непристойные» изображения, «неприемлемые обществом сравнительные образы или другие оскорбительные выражения».

Речь идет о публикациях, в которых есть упоминания государственных символах, президента, Госдумы, Совета Федерации, правительства и судов.

Также отмечается, что автор должен противопоставлять себя окружающим: «демонстрировать надменность, цинизм, унизительное отношение» к власти.

За личную переписку протоколы составлять нельзя.

Полиция должна отказаться возбуждать административное дело, если хотя бы одно из перечисленных условий не соблюдено.