«Медиазона»: МВД составило инструкцию о том, кого надо наказывать за неуважение к власти
Соответствующий документ есть в распоряжении издания.
Методические рекомендации ведомство направило сотрудникам полиции.
Так МВД советует составлять протоколы, только в случае, если публичное высказывание «в грубой форме» содержит мат, порнографические, «непристойные» изображения, «неприемлемые обществом сравнительные образы или другие оскорбительные выражения».
Речь идет о публикациях, в которых есть упоминания государственных символах, президента, Госдумы, Совета Федерации, правительства и судов.
Также отмечается, что автор должен противопоставлять себя окружающим: «демонстрировать надменность, цинизм, унизительное отношение» к власти.
За личную переписку протоколы составлять нельзя.
Полиция должна отказаться возбуждать административное дело, если хотя бы одно из перечисленных условий не соблюдено.