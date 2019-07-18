Коммунальщики предупредили петербуржцев о новом потопе

Местный «Водоканал» предложил горожанам осторожней вести себя за рулем и забаррикадировать двери в подвалы.

Петербургский «Водоканал» опубликовал официальное сообщение, в котором говорится, что из-за слишком сильных дождей в городе может возникнуть цитирую «скопление воды». Произойдет это уже завтра, в пятницу. В учреждении добавили, что канализация просто не справляется с ливнями, поэтому возможны локальные подтопления. Предполагается, что надолго вода на поверхности не задержится, стоки должны справится с потоком в течение получаса. Однако, по опыту последнего месяца, можно предположить, что и этого времени вполне хватит, чтобы парализовать движение в некоторых районах Петербурга. В связи с этим в «Водоканале» посоветовали установить герметичные двери и водоотбойные бордюры в помещениях на цокольных этажах, а также рассказали, как следует вести себя водителям. Последним, в частности, порекомендовали вообще не садиться за руль. Если все же такая необходимость возникла, то в случае потопа надо заглушить двигатель автомобиля и дождаться пока вода сойдет до безопасного уровня”.

Последний раз Петербург затопило в начале прошлой недели. Тогда из-за протечек закрывали одну из станций метро, а на севере города было практически полностью парализовано движение автомобилей и общественного транспорта. Всего же с мая этого года в Северной столице было четыре потопа.