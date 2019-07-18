Самая титулованная российская теннисистка Мария Шарапова заявлена для участия в открытом чемпионате США – последнем турнире Большого Шлема в этом году.

Это будет зависеть от ее более краткосрочных планов. Сама она говорила, что перед ЮС Опен собирается приехать на турниры WTA в Торонто и Цинцинатти, которые могут стать этапами подготовки к матчам на кортах Флешинг Мидоуз. Шарапова не смогла доиграть встречу первого круга Уимблдонского турнира против Полин Пармантье из Франции. Она вела во втором сете 5:2, но получила травму сухожилия руки и вынуждена была сняться. До этого Мария не играла пять месяцев. Она начала сезон в Австралии, потом побывала в Санкт-Петербурге, где не вышла на матч против Дарьи Касаткиной. Многие посчитали, что Шарапова избегает ее, однако последующие месяцы подтвердили, что Мария просто не могла играть. В теннисом мире говорят, что время Шараповой ушло и организм не дает ей справляться с нагрузками. В известной мере окончание сезона даст ответ на вопрос так это или нет.

Сейчас Шарапова занимает в женском теннисном рейтинге 32 место.