Страховщики возместят пострадавшим от наводнения в Иркутской области лишь сотую долю ущерба

Такой низкий показатель связан с тем, что россияне редко страхуют свое жилье из-за низких доходов.

Клиенты страховых компаний после наводнения потребовали компенсации ущерба на 350 миллионов рублей. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные, предоставленные восемью крупнейшими страховщиками. Речь идет о сумме, которая составляет чуть больше одного процента от общего ущерба региона от наводнения. Ранее губернатор Иркутской области Сергей Левченко оценил потери в 31 миллиард рублей.

На данный момент страховые компании выплатили пострадавшим около половины суммы – 176 миллионов рублей. По данным Всероссийского союза страховщиков, в Иркутской области застраховано меньше 3,5 процентов жилья. Опрошенные РБК специалисты сошлись во мнении, что такой низкий показатель связан с низкими доходами населения. Похожая ситуация сложилась в 2010 году, когда 20 регионов пострадали от пожаров.

Наводнение в Иркутской области началось в конце июня, к нему привели сильные дожди. По последним данным, жертвами паводка стали 25 человек, подтоплены оказались больше 10 тысяч жилых домов.