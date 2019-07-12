Судье необходимо понять, нарушил ли он сделку со следствием, когда отказался от своих показаний, — пояснила адвокат Мария Эйсмонт.

Сегодня Мосгорсуд должен был рассматривать апелляционную жалобу на приговор Ребровскому. Теперь процесс приостанавливается, — добавила адвокат.

Мосгорсуд назначил прокурорскую проверку в отношении фигуранта дела «Нового величия» Павла Ребровского. Судье необходимо понять, нарушил ли он сделку со следствием, когда отказался от показаний, — сказала адвокат Мария Эйсмонт. По её словам, в это время речь о пересмотре приговора идти не будет.

Эйсмонт добавила, что у неё нет информации о каком-либо давлении на Ребровского в СИЗО.

Павел Ребровский заключил сделку со следствием и был осужден на два с половиной года колонии, — добавила адвокат