В Санкт-Петербурге, возможно, так и не появится Арт-парк на Тучковом буяне, который пообещал создать вместо Судебного квартала исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов.

Разрешение на строительство Судебного квартала не отозвали и для этого нет юридических оснований.

Разрешение на строительство, которое выдали Управлению делами президента, отозвать нельзя. Такая процедура просто не предусмотрена законодательством. Как пояснили порталу «Недвижимость и строительство Петербурга» в Стройнадзоре, прекратить можно, но только если изменится собственник или арендатор земли. По информации кадастровой карты участок под застройку принадлежит городу. В Управделами президента на вопросы портала не ответили и направили корреспондента в Смольный. Но и там на письмо тоже не отреагировали. Тем временем, договор на строительство Судебного квартала действует, подрядчик отчитывается о работах, которые выполняет. По информации на сайте госзакупок, контракт находится на стадии «исполнение». Там же публикуют акты выполненных работ и, судя по ним, весь прошлый месяц подрядчик занимался свайным основанием. Действует и контракт на экологический мониторинг строительства. Судя по документам, в площадку уже вложили более трех с половиной миллиардов рублей и неясно, как город будет освобождать территорию. Разрешение на возведение Судебного квартала со зданиями Верховного суда, жилым комплексом и Дворцом танца Бориса Эйфмана, действует еще полтора года.

Арт-парк вместо Судебного квартала – один из самых популярных проектов временного губернатора Александра Беглова. Смольный эту идею активно развивает. Уже работает специальный сайт, на котором можно выбрать название.