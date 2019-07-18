Прокуратура проверит досудебное соглашение фигуранта дела Нового величия Павла Ребровского, осужденного на два с половиной года колонии. Ребровский признал вину и заключил сделку со следствием, но затем в суде отказался от своих показаний.

Проверка назначена по инициативе Мосгорсуда, который сегодня должен был рассматривать апелляционную жалобу на приговор Ребровскому. Жалоба снята с рассмотрения, — сообщает ТАСС.