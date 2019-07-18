Звезды Национальной баскетлбольной ассоциапции массово меняют команды

Сегодня объявлено о переходе Рассела Уэстбрука из Оклахомы в Хьюстон.

Аналитики подсчитали, что из участников матча всех звезд 2018 года больше половины сменили клубы. Они связывают это со снижением средней продолжительности контрактов. Звезды хотят сами контролировать свою карьеру и не быть зависимыми от воли владельцев, хотя так называть тех, кто вкладывает деньги в клуб сейчас в Америке запрещено. Уэстрбук, который был признан самым ценным игроком лиги в 2014 году, отправился в Хьюстон в обмен на другого разыгрывающего Криса Пола и несколько драфт-пиков, то есть права выбора на ежегодной церемонии распределения молодых игроков. Оклахома хотела транзитом обменять Пола, но вариантов пока нет и, по всей видимости, ему придется задержаться в клубе минимум на полгода, а то и на сезон. Крис не ужился с другой звездой команды Джеймсом Харденом и это одна из причин его обмена.

Кроме того, этим детом команды сменили и другие звезды – Кевин Дюрант, Кавай Леонард и Да Маркус Казинс