23 человека погибли, около 40 пострадали во время пожара в студии аниме в японском Киото

По предварительным данным, пожар начался в результате поджога. Из Японии передаёт корреспондент ТАСС Алексей Заврачаев.

«Двенадцать человек погибли из-за пожара в японской студии аниме в Киото. Это произошло в результате умышленного поджога»

Заврачаев добавил, что всего в здании на момент пожара находилось около семидесяти человек. По его словам, не со всеми сейчас удалось установить контакт.

В здании в момент пожара находились около 70 человек. Трёхэтажному зданию, где находится офис компании «Киото анимейшен», нанесён серьёзный ущерб. Пожар тушили в течение 5 часов.