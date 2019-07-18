На Калининской АЭС в Тверской области отключились три из четырех энергоблоков

Причиной сбоя стало короткое замыкание, произошедшее на одном из трансформаторов сегодня около пяти утра.

Авария на Калининской АЭС не создала проблем для потребителей электроэнергии в Тверской области, заверили в Минэнерго. Спустя несколько минут после сбоя были даны команды о включении в работу резервных энергоблоков на нескольких других электростанциях. Радиационный фон вблизи АЭС не превышает показатели нормы, передает «Интерфакс» со ссылкой на портал мониторинга радиационной обстановки. Повреждений оборудования нет, подчеркнули представители электростанции. В результате короткого замыкания отключились энергоблоки № 1, 2 и 4. Последний уже готов к включению в сеть, рассказал ТАСС представитель концерна «Росэнергоатом». Третий энергоблок работу не прекращал.

Калининская АЭС расположена неподалеку от города Удомля. Она была введена в эксплуатацию в мае 1984 года.