США приостановят участие Турции в программе производства истребителей F-35 из-за того, что Анкара купила российские системы С-400, заявляют в Белом доме и Пентагоне. В сообщении отмечается, что истребители пятого поколения, цитирую, «не могут находиться рядом с российской платформой сбора разведданных, которая может изучить передовые возможности F-35».

Турция считается одним из ключевых участников программы. В этой стране производятся около 900 деталей для истребителей.