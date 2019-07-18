Один из самых талантливых молодых игроков мира – защитник Маттейс де Лигт перешел из амстердамского Аякса в итальянский Ювентус.

Туринский клуб заплатил за 19 летнего центрального защитника 75 миллионов евро, причем сумма может вырасти при соблюдении определенных условий еще на 10с лишним миллионов. Несмотря на амплуа, Де Лигт в прошлом сезоне забил семь мячей и в числе прочих юных дарований привел Аякс к победе в чемпионате Голландии, Кубке страны и, что самое главное – в полуфинал Лиги Чемпионов. Новое поколение голландцев вызвало фурор в Европе. Молодая команда смогла остановить таких грандов мадридский Реал и, собственно, Ювентус, причем де Лигт забил итальянцами победный гол. По словам агента, Де Лигт выбрал именно Ювентус, поскольку лучшей страны для совершенствования игры защитника придумать невозможно. Де Лигт прощается с клубом своей мечты. Он настоящий фанат Аякса. С ним связано почти все в его жизни. Даже папа его девушки в свое время играл за клуб.

Сумма отступных за защитнка составит 150 миллионов евро. Контракт рассчитан на пять лет.