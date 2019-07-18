Российское посольство в Вашингтоне обвинило США в развязывании «визовой войны»

Это заявление последовало за скандалом с отказом в визах 30 американским учителям, работающим в англо-американской школе в Москве.

Визовая война против российских дипломатов была развязана Вашингтоном в прошлом году, когда из США выслали более 60 сотрудников дипмиссии с семьями. Об этом заявил посол России Анатолий Антонов. По его словам американская сторона ввела систему разменов, которая предполагает, что за каждого российского дипломата или сотрудника административно-технического персонала Москва должна давать визы американцам. Антонов отметил, что США сами же отказываются действовать по этой схеме – они прекратили давать визы россиянам, ограничения коснулись, например, учителей, поваров, водителей. Посол также подчеркнул, что при этом американская сторона требует выдать визы своим сотрудникам. Антонов также заявил, что ни одного отказа учителям Англо-американской школы в Москве не было. В МИДе ранее поясняли, что проблемы с визами у них возникли из-за того, что преподавателей направляли в Россию с дипломатическими паспортами, в то время как школа работает как коммерческое предприятие.

В посольстве США, между тем, утверждают, что использовать для визы дипломатический паспорт от учителей школы потребовал сам российский МИД несколько лет назад.