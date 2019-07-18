Вспышка лихорадки Эбола в демократической Республике Конго признана чрезвычайной ситуацией международного значения

Об этом объявил глава Всемирной Организации Здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

«Подчёркиваю, что Всемирная организация здравоохранения не рекомендует вводить какие-либо ограничения на поездки или торговлю. Такая мера, вместо того, чтобы остановить Эболу, могла бы в действительности лишь помешать борьбе с заболеванием. Подобные ограничения вынуждают людей незаконно и бесконтрольно пересекать границу, что повышает вероятность распространения болезни».

По данным на середину июля, в регионе подтверждено 2,5 тысячи случаев заболевания, 1676 человек умерли. Как отмечает Reuters, благодаря вакцинации вспышку удавалось сдерживать на территориях двух провинций, где идут боевые действия. Однако недавно случай заболевания зарегистрирован в крупном городе Гома на границе с Руандой. До этого специальный комитет ВОЗ трижды отказывался объявить международную чрезвычайную ситуацию в связи со вспышкой Эболы в Демократической Республике Конго.