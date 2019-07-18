10 человек погибли, около 40 пострадали в результате поджога в здании аниме студии в Киото
Среди пострадавших предполагаемый поджигатель, сообщает полиция. Мотивы преступления пока неизвестны.
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Среди пострадавших предполагаемый поджигатель, сообщает полиция. Мотивы преступления пока неизвестны.
Как бракуют реальных людей Среди забракованных таким способом подписей оказались избиратели, у которых эти подписи я брал лично. Это мои сторонники. Я утверждаю: «экспертиза», на основании которой забраковано более трехсот моих подписей, это чистая липа. Требую признать подписи действительными…