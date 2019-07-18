Отключение трёх энергоблоков на Калининской АЭС не повлияло на энергоснабжение потребителей Тверской области, сообщается на сайте областной администрации. На атомной станции начала работу комиссия Министерства энергетики. Как напоминает «Интерфакс», три из четырёх энергоблоков АЭС отключены из-за короткого замыкания на трансформаторе. Власти утверждают, что основное оборудование станции не пострадало, радиационный фон в норме.