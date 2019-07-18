Правительство России сегодня рассмотрит вопрос о выделении 16,5 миллиардов рублей пострадавшим от наводнения в Иркутской области на восстановление и строительство жилья. Власти держат этот вопрос на контроле, сообщил вице-премьер Виталий Мутко.

В зоне наводнения оказались более ста населённых пунктов в Иркутской области. Больше всего пострадал город Тулун, где до сих пор затоплены 44 жилых дома.