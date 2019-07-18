Государственный музей Владимира Маяковского отмечает день рождения поэта
В этом году торжества продлятся 4 дня – с 18 по 21 июля.
Вход на мероприятия бесплатный, но на некоторые требуется предварительная регистрация.
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В этом году торжества продлятся 4 дня – с 18 по 21 июля.
Вход на мероприятия бесплатный, но на некоторые требуется предварительная регистрация.
Как бракуют реальных людей Среди забракованных таким способом подписей оказались избиратели, у которых эти подписи я брал лично. Это мои сторонники. Я утверждаю: «экспертиза», на основании которой забраковано более трехсот моих подписей, это чистая липа. Требую признать подписи действительными…