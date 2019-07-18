Лидер демократов в Сенате Шумер попросил ФБР и Федеральную торговую комиссию проверить российское приложение FaceApp

Оно позволяет редактировать фотографии пользователей.

Демократы опасаются, что из-за FaceApp может возникнуть угроза передачи конфиденциальной информации «враждебной иностранной державе». Об этом говорится в письме Шумера ФБР, которое опубликовано в его твиттере. Лидер демократов в Сенате призвал проверить, существуют ли «адекватные гарантии» того, что личные данные американцев в приложении FaceApp не будут раскрыты. Кроме того, Шумер попросил выяснить, попадает ли эта информация в руки российских властей или связанных с ней компаний. В случае утвердительного ответа, считает демократ, ФБР необходимо предпринять шаги, чтобы смягчить возможные последствия. Письмо Шумера было опубликовано на фоне призыва Демократического национального комитета не использовать FaceApp участникам президентской кампании 2020 года. А американское издание New York Post накануне сообщило, что приложение может нести в себе угрозу разглашения конфиденциальных данных. Оно стало популярным у миллионов пользователей из-за включенной функции «старения» лица на фотографии.

Гендиректор FaceApp Ярослав Гончаров в интервью газете Guardian сказал, что большинство изображений хранятся на серверах Amazon и Google в США и удаляются в течение 48 часов. Он отметил, что данные не передаются и не продаются третьим лицам.