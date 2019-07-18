Президент Украины Владимир Зеленский распорядился упростить предоставление гражданства страны

Это решение стало реакцией на недружественные действия со стороны России.

МИД Украины по поручению Зеленского должен будет разработать механизм упрощенного предоставления гражданства страны как второго этническим украинцам из «дружественных стран, стремящихся участвовать в развитии своей исторической родины». Кроме того, процедура будет доступна для людей, которые страдают в своих странах от нарушения прав и свобод. В настоящий момент, в соответствии с законодательством страны, запрещено иметь второе гражданство. Как заявили в офисе президента, поручение Зеленского стало ответом на продление ареста украинским морякам, а также на подписание Владимиром Путиным указа об упрощении процедуры получения российского паспорта для жителей подконтрольных Украине территорий Луганской и Донецкой областей. В Киеве считают, что этот шаг создает дополнительные препятствия на пути к деэскалации конфликта и реинтеграции Донбасса.

Новый указ об упрощенной выдаче российского гражданства Путин подписал накануне. До этого, с апреля, паспорт страны по этой процедуре могли получить только жители самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Украина признала такие документы недействительными