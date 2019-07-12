Три энергоблока отключились на Калининской атомной электростанции в Тверской области, сообщил «Эху» официальный представитель Росэнергоатома Андрей Тимонов.

Отключение энергоблоков не привело к повышению радиационного фона и не отразилось на потребителя. Включить энергоблоки планируется к завтрашнему дню, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественной информации АЭС.

Калининская станция находится в 125 километрах от Твери и в 330 километрах от Москвы. Она обеспечивает электроэнергией Тверь, Москву, Санкт-Петербург, Владимир и Череповец. На сайте АЭС отмечается, что в 2018 году станция выработала рекордное количество электроэнергии за всю историю эксплуатации атомных станций в стране.