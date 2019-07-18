Лидер демократов в сенате Чак Шумер попросил ФБР проверить российское приложение FaceApp, которое позволяет редактировать селфи пользователей. По мнению сенатора, личные данные миллионов американцев могут быть переданы, цитирую, «враждебной иностранной державе». Компания Wireless Lab, разработавшая приложение, находится в Санкт-Петербурге. Ранее представители FaceApp отметили, что не продают и не передают данные третьим лицам. Фотографии хранят в облачных хранилищах и удаляют в течение 48 часов после загрузки.