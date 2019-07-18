Три энергоблока Калининской АЭС отключены из-за аварийной ситуации, сообщает пресс-служба Росэнергоатома
Подчёркивается, что это не связано с основным оборудованием. Радиационный фон на станции и прилегающей территории без изменений.
Три блока АЭС отключились из-за выключения двух высоковольтных ЛЭП после замыкания на одном из трансформаторов, сообщила пресс-служба станции.
Остановка блоков не вызвала проблем с энергоснабжением. Последствий для потребителей нет, сообщил ТАСС представитель системного оператора.