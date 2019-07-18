С Кевина Спейси сняли обвинения в сексуальных домогательствах в отношении 18-летнего молодого человека

О домогательствах американского актера ранее заявили десятки мужчин, но пока только одно дело дошло до суда.

Американская прокуратура отозвала обвинения, выдвинутые против Кевина Спейси, из-за того, что истец не смог предоставить доступ к уликам, на которых строилось обвинение. Иск подал молодой человек, который утверждал, что несколько лет назад актер на острове Натакет напоил его и начал домогаться в ресторане. Однако в суде адвокаты Спейси говорили о том, что из телефона истца, он использовался в качестве домогательств, была удалена часть данных, которые могли подтвердить невиновность актера. Адвокаты потерпевшего заявили, что не могут предоставить мобильный для экспертизы, поскольку он был утерян. Сам молодой человек утверждал, что ничего не удалял, но позже воспользовался поправкой, позволяющей не свидетельствовать против себя. Он далеко не единственный, кто обвинил Спейси в домогательствах, но пока другие жалобы до суда не дошли. Однако этот скандал на волне движения #MeToo стоил актеру карьеры. Его сняли с главной роли в сериале «Карточный домик», лишили «Эмми», а уже готовый к выходу фильм «Все деньги мира» пересняли с другим актером.

Против Спейси расследуется еще несколько обвинений. Этим занимается лондонская полиция. Сам актер настаивает на своей невиновности.