На Калининской АЭС в Тверской области отключены несколько энергоблоков

Причины отключения первого и второго стало короткое замыкание, сообщили ТАСС в Единой диспетчерской службе города Удомля, где расположена станция. Энергоблок № 4 отключён из-за прорыва уплотнителя конденсатора. В то же время в Росэнергоатоме заявили, что выключился один из трансформаторов. Официальные службы утверждают, что проблем с оборудованием на станции нет и радиационный фон в порядке. На станции сообщили, что энергоблоки могут подключить к сети уже завтра.