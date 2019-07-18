Министерство обороны обещает с осени поднять денежное содержание контрактникам с 18 – 19 тысяч до 23 – 25 тысяч рублей, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к военному ведомству. Собеседники издания признают, что повышение трудно назвать радикальным. Контрактная служба по-прежнему остаётся привлекательной, прежде всего, для жителей сёл и депрессивных регионов.