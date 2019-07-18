В России может быть отменён льготный НДС на пальмовое масло

Соответствующий законопроект будет внесён на рассмотрение Госдумы, сообщает Интерфакс со ссылкой на спикера палаты Вячеслава Володина. По его словам. Эта инициатива обсуждалась на совещании, которое провёл с депутатами премьер-министр Медведев. Кроме того, депутатам поступали многочисленные обращения граждан о вреде пальмового масла в пищевых продуктах. По данным таможни, к началу года Россия импортировала более 400 тысяч тонн пальмового масла на 256 миллионов долларов.

Сейчас на пальмовое масло действует льготная ставка НДС в размере 10 процентов.