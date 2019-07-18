Роскосмос и NASA обсуждают возможность полёта россиян на новых американских кораблях в составе смешанных экипажей,

Роскосмос и NASA обсуждают возможность полёта россиян на новых американских космических кораблях в составе смешанных экипажей, сообщает РИА. По не официальным данным, первый экипаж отправится к МКС весной 2020 года, но пока не ясно, на каком корабле.

Компания SpaceX Илона Маска по заказу NASA разработала первый частный пилотируемый корабль Crew Dragon, предназначенный для доставки космонавтов на МКС. Первый полёт без экипажа состоялся 2 марта.