Президент Украины Владимир Зеленский поручил МИДу разработать механизм предоставления украинского гражданства для этнических украинцев из дружественных стран, а также людям, которые страдают от нарушения прав и свобод в своих странах. Так в Киеве отреагировали на новость о продлении ареста 24 украинским морякам, а также подписание президентом Путиным указа об упрощённом порядке предоставления российского гражданства всем жителям Донбасса. Речь идёт и о тех районах, которые контролирует Украина.