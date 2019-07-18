Представитель ФТС: Москвичка, которую задержали при получении таблеток для больного сына, не предъявила рецепт

Москвичка Елена Боголюбова, которая была задержана при получении посылки с таблетками для тяжело больного сына, не смогла предъявить рецепта или назначения врача на это лекарство, заявила РИА представитель Федеральной таможенной службы Екатерина Анчипорова. По её словам, сотрудники таможни действовали по закону. Материалы проверки будут переданы в прокуратуру и МВД для дальнейших процессуальных действий.

Елену Боголюбову задержали на почте 16 июля, когда она пришла получать посылку с лекарством для своего тяжело больного сына. Препарат «Фризум» не зарегистрирован в России. Боголюбову допрашивали 7 часов и пригрозили возбуждением дела о контрабанде запрещённых веществ. Женщину отпустили домой после вмешательства руководителя Московского Центра паллиативной помощи Нюты Федермессер.