В Пензенской области суд привлёк к ответственности шестерых жителей села Чемодановка
Они перекрыли трассу, требуя выселить цыган, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное Управление МВД. Какое наказание назначено нарушителям, не уточняется.
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Они перекрыли трассу, требуя выселить цыган, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное Управление МВД. Какое наказание назначено нарушителям, не уточняется.
Как бракуют реальных людей Среди забракованных таким способом подписей оказались избиратели, у которых эти подписи я брал лично. Это мои сторонники. Я утверждаю: «экспертиза», на основании которой забраковано более трехсот моих подписей, это чистая липа. Требую признать подписи действительными…