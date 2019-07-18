США развязали против России визовую войну, заявил журналистам российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов

По его словам, американцы прекратили выдавать визы для дипломатического и административно-технического состава посольства. Ограничения коснулись учителей, поваров, садовников, водителей. Антонов подчёркивает, что от этой ситуации страдают, в том числе, и американские дипломаты в России. Посол назвал ложью статью в The New York Times, в которой говорилось о том, что американским учителям, работающим в Москве, отказали в визах. Ни одного отказа не было, утверждает дипломат.