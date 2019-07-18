Министр иностранных дел ФРГ встретится в немецком городе Кёнигсвинтер для переговоров со своим российским коллегой

Сегодня министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас встретится в немецком городе Кёнигсвинтер для переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

Встреча пройдет в ходе очередного заседания форума «Петербургский диалог», на котором российские и немецкие представители сферы политики, СМИ, образования и культуры в неформальной обстановке обсуждают различные двусторонние вопросы. Как прозвучало из МИД ФРГ, Маас собирается переговорить с Лавровым также о ситуации в Сирии, украинском конфликте и о будущем контроля над вооружениями.

Главной для Берлина темой остается выполнение минских соглашений по урегулированию ситуации в Украине. Накануне Ангела Меркель провела телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Обе стороны договорились о продолжении сотрудничества в рамках нормандского формата. Канцлер ФРГ и президент Украины подчеркнули необходимость скорого обмена пленными и выразили надежду на долговременное сохранение перемирия в регионе военного конфликта. Меркель также пообещала Зеленскому добиваться продолжения транзита газа через Украину. Поскольку администрация канцлера традиционно определяет политическую линию отношений с Россией, эти акценты будут ставится и в переговорах главы германского МИД. Хайко Маас постоянно заявляет о готовности Германии к диалогу.

Меркель и Маас неоднократно подчеркивали, что Берлин заинтересован в сотрудничестве с Москвой на международной арене. Однако германские политики видят причину напряженности именно в действиях России.