Столтенберг: Вопрос об исключении Турции из НАТО в связи с поставками С-400 не стоит

Это дал понять генсек альянса Йенс Столтенберг.

Турция является важным членом НАТО, и ни один из союзников никаким образом не поднимал вопрос об исключении Турции из Альянса в связи с приобретением российских зенитных ракетных систем С-400. Об этом заявил генсек североатлантического блока Йенс Столтенберг. При этом он отметил, что в коллективную противоракетную оборону НАТО эти комплексы интегрированы не будут. Позиция США в отношении закупки установок Турцией жестче. В качестве санкции Вашингтон отказал Анкаре в поставках истребителей-бомбардировщиков F-35 и исключил ее из программы по их производству. МИД Турции назвал эти дейтсвия незаконным. «Эта ошибка может привести к непоправимому подрыву отношений», — подчеркивается в заявлении министерства. Турция призвала США отменить свое решение, но в Вашингтоне стоят на своем – участие Анкары в программе F-35 будет полностью прекращено к марту 2020 года, поскольку закупленные российские системы будут собирать информацию о «передовых возможностях» американского истребителя.

Турция стала третьей после Белоруссии и Китая страной, закупающей «Триумфы». Она уже получила несколько комплексов. Стоимость контракта с Россией составляет 2,5 млрд долларов.