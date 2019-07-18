Правительство сегодня обсудит вопрос о выделении средств на жилье пострадавшим от наводнения жителям Приангарья

На повестке заседания и текущая ситуация вокруг затопления в Иркутской области.

По словам вице-премьера Виталия Мутко, некоторые жители пострадавших районов уже могут получить сертификаты на новое жилье. Вопрос о выделении дополнительных денег на дома – взамен тех, что были разрушены паводком -вынесен на отдельное заседание кабинета. Число строений, которые были разрушены, значительно – это требует отдельного постановления правительства о субсидиях на предоставление жилья гражданам взамен утерянного. Точную сумму пока не назвали. Ранее губернатор Иркутской области Сергей Левченко, называл цифры: более 5 тысячам домов нужен капитальный ремонт, три с половиной тысячи домов не пригодны для жизни. За время паводка, который начался в конце июня, более чем в сотне населенных пунктов региона было затоплено 11 тысяч жилых домов и приусадебных участков, объекты социальной инфраструктуры, дороги и мосты. В области продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации. 25 человек погибли.

В пострадавших районах Иркутской области восстановительные работы идут и по сей день.