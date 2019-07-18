Зеленский предложил начать обмен «всех на всех» с украинских моряков

Об этом он заявил в программе «Откровенно с президентом», которая выходит на личном Youtube-канале политика.

По мнению украинского президента это «реальный мощный шаг» в сторону прекращения войны и возобновления диалога между странами.

Из пересказа Зеленским телефонного разговора двух президентов следует, что Путин согласен обменяться пленными. Зеленский был бы рад провести обмен, но проблема заключается в том, что списки пленных Украины не совпадают со списками пленных, составленных в самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Поэтому украинский президент предлагает начать обмен с 24 украинских моряков, арестованных после конфликта в Керченском проливе.

«Список наших «всех», которые находятся на временно оккупированных территориях, не совпадает со списком тех, кто контролирует эти территории» — заметил Зеленский.

Телефонный разговор президентов Украины и России впервые состоялся 11 июля.