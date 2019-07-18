Прокуратура в США отозвала обвинения в сексуальном насилии против актера Кевина Спейси. Об этом, как передает CBS, стало известно во время заседания суда в штате Массачусетс. По данным телеканала, обвинения были отозваны в связи с отсутствием доступа к уликам, на которых строилось обвинение, а также недоступностью показаний предполагаемого потерпевшего.

59-летний Кевин Спейси, звезда сериала «Карточный домик» на фоне скандала был уволен из проекта.