Палата представителей США заблокировала решение Трампа о продаже вооружений Саудовской Аравии. Как пишет «Вашингтон пост», законодатели мотивировали свое решение опасениями, что это оружие может быть использовано против гражданского населения в войне в Йемене. На исход голосования также повлияло убийство саудовского журналиста Джамаля Хашогги при посещении генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. По оценка издания, Белый дом, вероятнее всего, наложит вето на решение палаты.