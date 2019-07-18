Выделение денег на восстановление жилья жителям Иркутской области обсудят сегодня на заседании правительства. Власти контролируют вопрос размещения и компенсаций для жителей области, пострадавших от стихии. Об этом сообщил вице-премьер Виталий Мутко.

Паводок затронул более 100 населённых пунктов в Иркутской области. Особенно стильно от стихийной катастрофы пострадали города Тулун и Нижнеудинск.