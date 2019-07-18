В мэрии Москвы вновь отказались согласовать марш в поддержку сестер Хачатурян. Акция планировалась на 27 июля. Заявители просили предоставить в качестве площадки проспект Сахарова. Как рассказала «МБХ медиа» одна из организаторов Татьяна Сухарева, вместо заявленного маршрута мэрия предложила провести акцию в Марьино. Заявители будут и далее пытаться согласовать свою акцию, но к выходу на несанкционированный митинг призывать не будут.