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07:15, 18 июля 2019

В Тверской области начинается ежегодный музыкальный фестиваль «Нашествие»

В Тверской области начинается ежегодный музыкальный фестиваль «Нашествие». Впервые самый известный российский опенэйр стартует «нулевым» днем, в который выступят группа «Ленинград» и Глеб Самойлов.

В  этом году фестивалю исполняется 20 лет. Основная программа запланирована с 19 по 21 июля в селе Большое Завидово. На  эти дни с Ленинградского вокзала дополнительно запустят 21 электричку. Трансляция выступлений будет вестись с помощью сервиса «Яндекс.Эфир».



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