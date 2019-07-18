В Тверской области начинается ежегодный музыкальный фестиваль «Нашествие». Впервые самый известный российский опенэйр стартует «нулевым» днем, в который выступят группа «Ленинград» и Глеб Самойлов.

В этом году фестивалю исполняется 20 лет. Основная программа запланирована с 19 по 21 июля в селе Большое Завидово. На эти дни с Ленинградского вокзала дополнительно запустят 21 электричку. Трансляция выступлений будет вестись с помощью сервиса «Яндекс.Эфир».