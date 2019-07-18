По меньшей мере 38 человек пострадали в результате пожара на студии по производству аниме в японском городе Киото. Как передает Киодо, возгорание произошло в результате поджога. На месте

происшествия полиция задержала мужчину с канистрой, в которой был бензин или керосин. В

настоящее время его допрашивают.



Судя по кадрам телеканала, трехэтажное здание, где находится офис компании «Киото анимэйшн», сильно обгорело. Тушение еще продолжается.