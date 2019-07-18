В Якутске сегодня объявлен день траура по погибшим на реке Лена. Соответствующий указ ранее подписала глава города.

На территории Якутска сегодня приспущены государственные флаги России и Республики Саха, а также отменены развлекательные передачи и торжественные мероприятия.

Трагедия произошла в минувший понедельник. Во время купания на диком пляже вблизи Якутска утонуло 7 человек, в том числе трое детей. На берегу реки Лены отдыхала компания из 5 взрослых и 6 детей. Дети пошли купаться и вскоре стали звать на помощь. Четверо мужчин бросились их спасать. Один из них успел вытащить на берег двоих детей, однако спасти их не удалось. Во время поиска третьего ребенка все трое мужчин пропали. Позднее спасатели обнаружили их тела. С родственниками работают психологи.

После гибели людей в правительстве Якутии пообещали ввести дополнительные меры безопасности на водных объектах.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.