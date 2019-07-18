Дело о госизмене в закрытом режиме рассмотрит Петербургский городской суд

Очередное заседание по делу Виктора Прозорова начнётся сегодня в 11 утра.

Информации о деле 71-летнего Виктора Прозорова ничтожно мало. Причина в том, что на документах стоит гриф «совершенно секретно». Его дело, которое зарегистрировали десять дней назад в Петербурге будет рассматриваться строго в закрытом режиме. Сколько именно будет заседаний и с кем сотрудничал пожилой мужчина — неизвестно. Напомню, что его задержали в Москве более года назад. После Прозорова поместили в СИЗО «Лефортово». Сам мужчина, равно как и его родственники от контактов с прессой отказались. 71-летний подозреваемый также холоден был и в общении с представителями Общественной наблюдательной комиссии. Во время встречи в СИЗО 71-летний мужчина сообщил правозащитникам, что жалоб не имеет, а на вопрос о здоровье ответил коротко, цитата: «Пока жив». Примечательно, что сразу после того, как Прозоров оказался в СИЗО, он обжаловал свой арест, однако Мосгорсуд не увидел причин для изменения меры пресечения.

Обвиняемому Виктору Прозорову грозит до двадцати лет лишения свободы и штраф до пятисот тысяч рублей.