Европарламент сегодня проголосует за резолюцию в отношении украинских политических заключенных в России

В числе таковых рассматриваются и моряки, которых Россия задержала в Керченском проливе в прошлом году.

Моряков освободят уже в этом месяце. Об этом ранее говорил телеканалу ICTV бывший президент Украины Петр Порошенко:

-Сегодня существуют абсолютно четкие механизмы — и об ограничении судоходства для российских судов, и об ответственности за невыполнение требований международного суда. По решению трибунала ООН, наши моряки уже должны были быть освобождены, но этого не произошло. У меня есть информация, что на 90 процентов ребят отпустят до 21 июля. И Владимир Путин понимает, какими будут последствия отказа выполнить это решение. Я молюсь о том, чтобы наши герои вернулись домой

Кроме моряков в российских тюрьмах находится украинский режиссер Олег Сенцов, корреспондент Укринформа Роман Сущенко, а также крымские татары, чьи задержания считают незаконными, а обвинения – сфабрикованными.