Владимир Путин накануне подписал указ об упрощенном получении российского гражданства для жителей всего Донбасса

Ранее такое право было предоставлено жителям лишь ЛНР и ДНР.

Теперь претендовать на гражданство России в упрощенном порядке смогут все украинцы, которые ранее жили в любом районе Луганской или Донецкой областей. Соответствующий указ Владимира Путина был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Подать заявку на гражданство смогут жители обоих регионов, которые находятся на российской территории. Для этого им нужно предоставить документ, подтверждающий постоянное проживание на территориях Донецкой и Луганской областей по состоянию на 2014 год.

Тема гражданства затрагивалась на прошедшей в июне прямой линии с президентом. К этому времени на российский паспорт уже могли претендовать жители ЛНР и ДНР. Путин пообещал подумать об изменениях в законодательство, чтобы и для других жителей обеих областей процесс получения гражданства был «максимально либеральным».

В мае Путин также разрешил упрощенное получение гражданства тем, кто жил в Крыму, но уехал с полуострова до его присоединения к России.

В ответ президент Украины Владимир Зеленский поручил МИДу разработать механизм предоставления украинского гражданства, как второго, этническим украинцам из «дружественных стран».