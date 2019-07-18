Столтенберг: Ни одна страна НАТО не поднимала вопрос исключения Турции из своих рядов

Ни одна страна НАТО не поднимала вопрос исключения Турции из своих рядов. Об этом в связи с покупкой Турцией российских С-400 заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, Турция — важный член НАТО, а С-400 не будут интегрированы в систему ПВО альянса, потому что они функционально не совместимы. «Участие Турции в Северо-Атлантическом сообществе не сводится к вопросам американских F-35 или российских С-400, отметил Столтенберг. США требуют, чтобы Турция отказалась от С-400 и взамен купила американские комплексы Patriot. Вашингтон также вывел Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35.