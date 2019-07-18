Россияне не считают образование обязательным условием для устройства на хорошую работу
Россияне не считают образование обязательным условием для устройства на хорошую работу. Об этом говорят данные опроса, проведенного ВЦИОМ. Со времен перестройки убежденность в этом только растет. Если в 1991 году этой т. зр. придерживались 47% опрошенных, то в 2019 — 70%. Исследование также демонстрируют скептическое отношение населения к образованию как к обязательному условию удачной карьеры. Согласно тому же опросу, россияне стали считать образование менее доступным.