Россияне не считают образование обязательным условием для устройства на хорошую работу. Об этом говорят данные опроса, проведенного ВЦИОМ. Со времен перестройки убежденность в этом только растет. Если в 1991 году этой т. зр. придерживались 47% опрошенных, то в 2019 — 70%. Исследование также демонстрируют скептическое отношение населения к образованию как к обязательному условию удачной карьеры. Согласно тому же опросу, россияне стали считать образование менее доступным.