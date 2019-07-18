В Санкт-Петербурге кандидаты в муниципальные депутаты призвали Эллу Памфилову распустить избирательные комиссии. В обращении к главе ЦИК говорится о необходимости отменить выборы в 25 муниципалитетах, где были допущены серьезные нарушения. Инициатором обращения выступил петербургский штаб оппозиционера Алексея Навального. Как передает «Радио Свобода», документ подписали около 100 человек. Они напомнили Памфиловой ее обещание уйти в отставку, если она не исправит ситуацию в российской избирательной системе.